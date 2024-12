Lopinionista.it - Sabato 28 dicembre torna “Quinta dimensione – Il futuro è già qui” con Barbara Gallavotti

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Con cani e gatti abbiamo un rapporto speciale, e non è un caso: ci siamo letteralmente evoluti insieme e tutto fa pensare che continueremo a farlo. Ma in che modo? Questo il tema che dà via alla quarta stagione di “– Ilè già qui”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da, in onda28in prima serata (ore 21.10) su Rai3.Una nuova edizione, con tre nuove puntate, che come sempre si avvarrà del supporto di contributi grafici innovativi nonché della collaborazione di esperti ed ospiti di primissimi piano, per indagare su tematiche attuali con l’obiettivo di informare, anche divertendo, e far crescere la cittadinanza scientifica, cioè, fornire a tutti le informazioni necessarie per affrontare le tante sfide che ci pone un mondo dove scienza e tecnologia plasmano unche è sempre più vicino.