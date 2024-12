Robot interattivi per la didattica nei musei | ecco la startup campana selezionata per il Ces di Las Vegas

Leggi su Ildenaro.it

Soluzioni concrete, che sfruttano tecnologie solide ma dal grande potenziale inespresso per migliorare le attività produttive, l’organizzazione dei sistemi urbani, e la vita delle persone. È lo spirito che caratterizza le innovazioni italiane che verranno presentate al Ces di Las, il più grande evento tecnologico al mondo, in programma dal 7 al 10 gennaio 2025. La missione italiana, guidata dall’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 46provenienti da tutto il Paese all’interno di un unico padiglione che racconterà sul più importante palcoscenico mondiale per il settore le innovazioni più interessanti del mercato italiano della tecnologia.In rappresentanza della Campania c’è lasannita The Thinking Clouds che presenta Eidelon, una piattaforma che utilizzaper creare esperienze didattiche immersive all’interno dei