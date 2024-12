Ilgiorno.it - Rinnovato il patto per il sostegno al plesso paritario

Il Comune di Zelo Buon Persico firma una nuova convenzione con la Parrocchia e conferma ilalla scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”. La convenzione con la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, valida per l’anno 2024/2025, prevede un contributo annuale di 500 euro, per ciascun alunno iscritto e residente nel Comune di Zelo. Attualmente gli iscritti sono circa 120, per un importo complessivo di circa 60mila euro. A questa cifra si aggiungono ulteriori contributi dal Fondo nazionale per i bambini da 0 a 6 anni che portano il totale deleconomico a 70.700 euro. "Grazie a questo accordo, il Comune contribuisce attivamente al mantenimento e aldei servizi offerti dalla scuola alle famiglie e alla comunità locale - spiega il sindaco Angelo Madonini –. Si collabora da tempo, in modo proficuo, per sostenere una realtà nata 70 anni fa".