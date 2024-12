Anteprima24.it - Ponte, finanziamento di 700mila euro per messa in sicurezza infrastrutture stradali

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha ottenuto un importante riconoscimento con l’ammissione al Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni, approvato con DPCM lo scorso 2 agosto. Il progetto prevede undi 700.000per laine la riqualificazione delledelle vie Colli, Toppo La Paglia, Toppo Di Mucci e Pietreionne.“Questo intervento è essenziale per migliorare lastradale e la qualità delle nostre, e rappresenta un altro passo avanti per il nostro territorio. L’amministrazionecomunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e continuerà a fare tutto il possibile per accelerare il processo” scrive in una nota il Comune di. “Con questo progetto dimostriamo ancora una volta l’importanza di partecipare a tutte leopportunità didisponibili, perché solo così possiamo garantire un futuro migliore per il nostro paese.