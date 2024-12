Liberoquotidiano.it - "Perché sono tornata in Iran". Cecilia Sala, l'ultimo video prima dell'arresto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non nascondiamoci. La notizia del giorno è l'di. La giornalista del Foglio è detenuta in un carcere in. Ma ancora non è dato sapere cosa abbia spinto le autoritàiani a detenere nelle proprie prigioni la cronista italiana. La Farnesina, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha fatto sapere che il governo sta facendo e farà tutto il possibile per riportare a casa. Ma ora la sua famiglia resta con il fiato sospeso in attesa di buone notizie. A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile si è dedicato ampio spazio alla vicenda di. E i due conduttori hanno deciso di mostrare ai telespettatori l'inpubblicato sui social dalla giornalista. "in, il posto dove più volevo tornare - ha esordito così -.