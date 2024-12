Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, un azzardo lasciare fuori Kvara contro il Venezia. Ultime di mercato

Leggi su Terzotemponapoli.com

Cammaroto, O, Fava, Max Esposito, Petrazzuolo e Carmine Esposito sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “Ilspinge per lo scambio Raspadori-Pellegrini, Rafa Marin verso il Como, Biraghi pista destinata a concretizzarsi, lesulla difesa, su Fagioli e su Zirkzee”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di: “Danilo o Kiwior? Su Danilo c’è anche l’Al Nassr, che sta andando forte. Resta una opzione per il, ma non è una primissima scelta. Restano nel mirino Kiwior e Ismajli dell’Empoli, mentre le altre piste sono abbastanza fredde: Luiz Felipe non è ritenuto pronto, mentre per Tomori il Milan chiede 25 milioni.