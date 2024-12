Anteprima24.it - Napoli, rifiuti e degrado nei giardini Principessa Jolanda di Capodimonte: “Sito storico non tutelato”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDistese dispeciali neidella, inseriti tra “I luoghi del cuore” Fai. Cioè i siti da non dimenticare, nella classifica del Fondo ambientale italiano. Invece, qui sembra proprio se ne siano scordati. A documentare l’abbandono è Alfredo Di Domenico, autore di tante denunce sul, anche col nome d’arte di Bukaman. Lo scempio è comprovato da foto e video su Facebook. Bottiglie di plastica, buste, bidoni, sacchetti, taniche. Perfino un trolley.Ogni sorta di scarto nellocomplesso borbonico, realizzato tra il 1832 e il 1836 su commissione di Ferdinando I, sul progetto di Antonio Niccolini. In epoca fascista, fu intitolato aMargherita di Savoia. Lì sorge una scalinata monumentale, con diversi sedili e divisa in più scaglioni.