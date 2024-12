Lanazione.it - Morto nello stesso giorno del fratello, lo strazio della compagna: “Addio mio dolce amore Emilio”

Montignoso (Massa Carrara), 27 dicembre 2024 – Un tragico destino stringe ancora più forte quel legame cheaveva con ilEnrico. Due fratelli di sangue, un unico destino: morire lo, quello che dovrebbe essere il più bello, straziato dal dolore di una famiglia che non ha più lacrime da piangere. Un tragico schianto a 50 metri da casa, una vita spezzata. Secondo una prima ricostruzione, adesso al vaglio del comando dei vigili urbani di Montignoso, Baria, a bordosua amata moto d’epoca comprata con il, è andato contro un muro in via Romana est, in località Renella. Disperato il tentativo dei soccorsi appena arrivati sul posto, il pomeriggiovigilia di Natale. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, 44 anni, meccanico’Pit stop’, padre di due figlie.