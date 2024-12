Lanazione.it - Mercato immobiliare 2025: prezzi e affitti in crescita. Firenze tra le città più care

, 27 dicembre 2024 – Ilsi prepara a undi rincari, sia per idi vendita che per i canoni di locazione. A dirlo sono le previsioni del portale.it Insights, che ha analizzato i dati delle 12 principaliitaliane.si conferma come una delle realtà più costose, soprattutto per gli, che continueranno a salire. Quanto costa comprare casa aCresce ancora il prezzo degliLe tendenze delQuanto costa comprare casa aSecondo lo studio, il prezzo medio al metro quadro per l’acquisto di una casa asupererà i 4.500 euro al metro quadrato, con un aumento superiore ai 200 euro a metro quadrato rispetto al 2024. Questo colloca il capoluogo toscano tra lepiùd’Italia, subito dopo Milano (oltre 5.