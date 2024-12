Ilfattoquotidiano.it - Meloni vs Schlein, un anno di comunicazione politica a confronto: romanesco contro tecnicismo, chi vince?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per capire ladel 2024 è utile paragonare il linguaggio di Giorgiaa quello di Elly. Il, infatti, permette considerazioni più ampie su alcuni tratti tipici non solo delle due leader, ma di tutta ladella destra e sinistra italiana. Vediamo come.Giorgiausa preferibilmente un lessico semplice, con pochi tecnicismi, pochi termini colti e molte parole che si riferiscono alle esperienze ordinarie di chi ascolta. Per quel che riguarda la sintassi, organizza le frasi con una dominanza della paratassi sull’ipotassi, cioè preferisce frasi coordinate brevi e autonome a lunghi periodi di subordinate.insomma parla in modo diretto e concreto, vicino a come parlano le fasce meno colte della popolazione. In questo, però, non fa nulla di nuovo, perché riprende una tendenza che il centrodestra cominciò già all’inizio degli anni Novanta, quando i protagonisti erano Berlusconi, Bossi e Fini.