Leonardo DiCaprio ha indossato un Rolex d' epoca magnifico alla partita dei Lakers

è un grande fan dell'NBA e non perde mai l'occasione di assistere a un match dei Los Angelestutte le volte che gli è possibile. Lunedì 23 dicembre ha seguito ladei compagni di squadra di LeBron James contro i Detroit Pistons.era seduto accanto al miliardario americano Tom Gores, CEO di Platinum Equity, la società di private equity proprietaria della squadra di basket di Detroit.Celebrities At The Los AngelesGameRich Paul, Nas,et Tom Gores à Los Anegles le 23 décembre 2024.© Allen Berezovsky/Getty ImagesCon il suo cappellino nero,non era lontano di posto dal rapper Nas e dall'agente sportivo Rich Paul. Il suo sostegno non sarà stato sufficiente ad evitare una sconfitta ai, battuti in casa per 117-114, ma l'attore americano ha dimostrato di avere un ottimo gusto in fatto di orologi.