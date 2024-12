Justcalcio.com - ‘Lavorare con Tony Adams è stato fantastico. Ero assolutamente distrutto, ma era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Mi ha rafforzato e non avevo paura di nulla’: come la leggenda dell’Arsenal ha aiutato il difensore della Premier League a prepararsi in terza divisione

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:I difensorinon sono molto migliori di, con launa figura chiavedifesa a quattro dei Gunners per quasi 20 anni.Dopo il ritiro,passò all’allenatore, con il suo primo lavoro manageriale al Wycombe Wanderers nella vecchia Seconda(oraOne). Lì, l’excentraleha contribuito a trasmettere la sua saggezza alla squadra – e un giovane Steven Taylor, arrivato in prestito per un mese dal Newcastle United.Sebbene avesse ancora solo 17 anni e nessuna esperienza nel calcioprima squadra,si fidava abbastanza di Taylor da avviarlo in tutte e sei le partite del Wycombe per le quali eraingaggiato con il club. Sebbene i Chair Boys abbiano subito tre sconfitte, Taylor ha anche ottenuto due vittorie e un pareggio.