L' anno d' oro di Meloni Elly cresce Conte crolla Tajani si gode la rimonta

A mangiare il classico panettone ci sono arrivati tutti. Chi in ottima salute e chi in realtà più vicino al tracollo. Come al solito, sono gli ultimi sondaggi dell'ad indicare lo stato delle cose. Che è ottimo per Fratelli d'Italia (29,1 per SWG, addirittura il 30% per la Ghisleri). E per Giorgia, che può trascorrere il Capodsenza particolari ansie, sia per la stabilità del governo sia per la tenuta del partito, in crescita dell'1% anche sulle rilevazioni dello scorso. Dietro di lei,Schlein che vede il Pd (22,2 per Swg, un più incoraggiante 24,2 per Ghisleri)re sull'onda delle scorse regionali (e del 4% rispetto ai sondaggi di fine '23) ma all'zero invece per le alleanze. Nel centrodestra continuano le buone prove di Forza Italia (9,2 e 9,1) vera e propria sorpresa del 2024 (più 1,6% sull') con Antoniosempre più punto di riferimento del voto centrista.