Giornalettismo.com - Lamborghini TV e i grandi brand che si “comportano” sempre più come media

Leggi su Giornalettismo.com

C’era un tempo in cui le aziende (piccole, medie o) comunicavano con il pubblico esclusivamente attraverso campagne pubblicitarie in tv, in radio e attraverso la cartellonistica pubblicitaria stradale. Con il passare degli anni, questa dinamica è mutata anche grazie all’arrivo dei social network, dando un nuovo e più coinvolgente impulso a una comunicazione orizzontale (e non più meramente verticale) dei singoli. Un cambiamento sostanziale che ha portato alla nascita e crescita di veri e propricenter che, successivamente, hanno dato vita ad applicazioni immersive.nel caso dell’app diTV. LEGGI ANCHE > È arrivataTV, l’app per smart tv di unitaliano d’eccellenza Innanzitutto, occorre spiegare cosa si intende per “center”. Si tratta di un hub (digitale) che ogni singola azienda – che decide di crearlo partendo dal proprio– che permette di gestire, organizzare e distribuire (sulle varie tipologie di canale) i contenuti multili prodotti.