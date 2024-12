Panorama.it - In Basilicata è stato un Natale con l'acqua razionata

Per 140mila lucani èunall’insegna delle sospensioni di erogazione dell’. Non è una novità, la tragica situazione coinvolge 29 Comuni del bacino del Camastra (in provincia di Potenza), costretti ormai da mesi a ricevere a singhiozzo un bene primario fondamentale come l’. Lo scorso 21 ottobre il Governo aveva proclamato lo “di emergenza”, i disservizi alla rete idrica avevano infatti già iniziato a farsi sentire a partire dal mese di settembre, con continui razionamenti dell’erogazione non poi così dissimili da quelli che continuano a colpire i cittadini delle provincie di Enna e Caltanissetta in Sicilia.Anche inl’invaso del Camastra, preposto all’erogazione dipotabile di 29 comuni della provincia di Potenza, presenta livelli talmente bassi da imporre razionamenti al fine di evitare il totale prosciugamento della fonte.