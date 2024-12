Terzotemponapoli.com - Il Napoli e le strutture

Ile le: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “La boccata d’ossigeno legata al prolungamento della permanenza dela Castel Volturno – almeno fino all’estate del 2026 – non deve far rilassare De Laurentiis e il suo braccio destro, Bianchini”., le ‘alternative’ al centro sportivo di Castel VolturnoDopo i blitz sui terreni di Afragola, Lago Patria, nel casertano, a Bagnoli e così via, va trovato in tempi stretti un piano di intervento concreto che preveda l’acquisto dei terreni, le autorizzazioni per costruire e la realizzazione delle opere. Insomma, a meno che alla fine non sia proprio il centro tecnico di Castel Volturno la casa del, nel 2025 deve arrivare la svolta per il nuovo quartier generale”.E il MaradonaLuigi Carbone, consigliere comunale die presidente della Commissione Turismo-Commercio-Cultura, ha pubblicato un video sui social.