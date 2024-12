Gqitalia.it - I 9 orologi Festina da uomo più belli da acquistare subito, a partire da 79 euro

Unpuò essere sempre un'ottima scelta se cerchi uno con un ottimo rapporto qualità-prezzo.. Se il nome ti ricorda qualcosa, probabilmente è perché sei un appassionato di orologeria o un ciclista. La casaera spagnola, un po' trascurata dal grande pubblico rispetto ad alcuni grandi nomi del settore, è tornata con prepotenza grazie soprattutto a un'importante apparizione nella serie Berlino su Netflix, con il modello 1948 indossato da Pedro Alonso.Visto chemantiene il suo DNA diper tutte le tasche, vale la pena dare un'occhiata alle diverse collezioni. Prima di esplorare le più belle creazioni del marchio, prendiamoci un momento per fare un salto indietro nel tempo e capire le ragioni della mania e del successo che hanno spinto questa azienda spagnola alla ribalta della scenaera.