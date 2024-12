Formiche.net - Guerra e pace. Cosa è successo in Ucraina durante gli ultimi giorni

Leggi su Formiche.net

“In trincea non ci sono vacanze” è il commento di un cittadino ucraino riportato dal New York Times. E questo commento appare tanto semplice quanto veritiero, alla luce del protrarsi degli scontri anche nelle ore delle festività natalizie. Il 25 dicembre, prima del sorgere del sole, la Russia ha lanciatopiù di settanta missili (da crociera e balistici) e cento droni kamikaze nell’ennesimo attacco (il tredicesimo di questo tipo, dall’inizio del 2024) contro il sistema di infrastrutture energetiche ucraine. Le forze armate di Kyiv hanno dichiarato che le squadre di difesa aerea hanno abbattuto cinquantanove dei missili lanciati, oltre alla maggior parte dei droni utilizzati nell’attacco. La più grande compagnia energetica privataha dichiarato che gli attacchi hanno causato gravi danni alle apparecchiature e sono state dichiarate interruzioni di corrente in tutto il Paese.