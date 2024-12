Sport.quotidiano.net - Globe Soccer Awards, il miglior giocatore è Vinicius. Ronaldo: "Meritava il Pallone d'Oro"

Milano, 27 dicembre 2024 - E' andata in scena a Dubai, all’Atlantis, The Palm, la 15esima edizione dei, la kermesse organizzata dall’associazione, in collaborazione sin dall’inizio con la EFAA (Associazione degli Agenti Calcistici Europei) e la ECA (Associazione dei Club Europei). Il premio diattaccante eè andato aJunior, grande protagonista della cavalcata del Real Madrid fino alla vittoria della scorsa edizione della Champions League. Secondo Cristiano, il brasiliano si sarebbe dovuto aggiudicare anche ild'Oro. "Ragazzi come Bellingham e Lamine stanno crescendo, ma anche lo stesso, che avrebbe meritato la vittoria deld'Oro - il pensiero dell'attaccante portoghese - Non è stata una scelta equa a mio avviso.