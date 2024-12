Quotidiano.net - Gli amici dei coniugi e l’associazione disabili:: "Vogliamo credere che ora siate insieme"

"Grazie Alessandro, per ciò che ci hai donato, per il tempo che ci hai dedicato, per aver avvicinato la tua famiglia alla nostra realtà.che oratutti e tre, esattamente come desideravate". È uno dei tanti messaggi che si leggono sui social e dedicato ad Alessandro Giacoletto (foto), medico molto apprezzato ad Orbassano, così come la moglie farmacista, Cristina Masera. A ricordare il medico è Agafh,genitori adulti e fanciulli handicappati: "che oratutti e tre, esattamente come desideravate", scrivono. "Uno dei migliori medici che abbia mai incontrato – è il saluto di una sua pazienza, Carla R. – con la sua umiltà e dolcezza infinita. Buon viaggio caro Doc".