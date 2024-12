Ilrestodelcarlino.it - Festa, canti e lotteria per i bambini alla materna Collodi

di Natale e lafinale con i soldi da devolverescuola. Questa la bella iniziativa che ha coinvolto i piccoli della prima, seconda e terza della, in via Saragat. Domenica pomeriggio, il salone del Gruppo sportivo Fontespina ha ospitato ladove i circa 35hanno intonato idi Natale. C’è stato spazio anche per un ricco buffet e per l’arrivo di Babbo Natale. Poi, si è dato il viadove, tra i tanti premi messi a disposizione dagli sponsor, vi era una maglia della Lube autografata dal campione Marko Podrašcanin. Sono stati raccolti 460 euro destinati ai progetti della scuola. L’iniziativa è stata organizzata dalle mamme degli alunni con la collaborazione delle insegnanti Petya Koleva (fiduciaria di plesso), Maria Teresa Gattafoni, Leila Luciani, Fiammatta Raggi, Alessandra Pantanetti, Alessandra Appignanesi, Sofia Pantanetti e Ortenzia Maulo.