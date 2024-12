Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, un presepe di grandi emozioni: Gesù portato dai sub

, 27 dicembre 2024 – Una vigilia di Natale all’insegna dell’emozione grazie al grande spettacolo fornito anche quest’anno dalsull’acqua nel fossato del Castello estense. La manifestazione, che martedì scorso ha festeggiato il suo 41esimo anniversario, ha visto assoluto protagonista il Gruppo subacqueo ferrarese che, in collaborazione con il Canoa club di Vigarano, ha dato vita alla fiaccolata in acqua.NEL CASTELLO Una trentina di sommozzatori ha accompagnato ilbambino nella culla del, già predisposto nel fossato. Tantissime, come ogni anno, le persone –e piccini – che si sono assiepate attorno al fossato per vedere dal vivo lo spettacolare, inoltre per tutti gli altri è stato installato un grande schermo nei pressi del cancello del muretto lato piazza Savonarola, che ha trasmesso in diretta tutti i passaggi.