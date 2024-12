Davidemaggio.it - Ecco quanto manca al finale di My Home My Destiny

Grazie alla programmazione festiva, orfana di Endless Love in daytime, i telespettatori di Canale 5 stanno attualmente beneficiando di episodi più lunghi di MyMy, la dizi turca con protagonisti Demet Ozdemir, Ibrahim Çelikkol e Engin Ozturk. Tuttavia, nontantissimo alla conclusione delle vicende raccontate nella soap drammatica. Facciamo quindi il punto della situazione. Le puntate che compongono la seconda stagione di MyMy, già interamente disponibile su Mediaset Infinity, sono 99. Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda l’episodio 74. Calcolando l’attuale messa in onda, sabato 4 gennaio 2025 i telespettatori assisteranno all’81esima puntata, che è quella che segnerà la morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). Dal 7 gennaio, con il ritorno di Endless Love sempre più vicina all’epilogo, la dizi tornerà dunque ad avere degli episodi frammezzati, ragione per la quale, salvo nuove variazioni, andrà in onda un episodio e mezzo circa a settimana.