Ecco perché Laura Efrikian ha rotto con Gianni Morandi | Io trascurata E quell’etichetta di…

Negli anni '60 e '70ha fatto l'annunciatrice e l'attrice televisiva e teatrale. Conha vissuto una lunga e chiacchierata storia d’amore, tre figli e numerosi alti e bassi. I due si sposarono nel 1966 e divorziarono nel 1979. Mae l’ex maritosi sono lasciati? Ai microfoni di Citofonare Rai 2 lo scorso meseha spiegato: “Conmi sentivo beneero innamorata, ma dopo un po’ di tempo ho iniziato a pensare a tutto quello che avevo fatto prima e che stava andando buttato, dimenticato”. L’etichetta di “fidanzatina d’Italia” che le avevano attribuito era per lei “orribile”,si sentiva solamente “la compagna di, sempre presente in tutte le fotografie, ma ignorata e dimenticata. Non ero io e non era la mia natura“.