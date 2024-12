Sport.periodicodaily.com - Diciottesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano fallisce la rimonta, passa l’Olympiakos

Terza sconfitta consecutiva per l’Olimpiache, nella, si fa superare dalper un solo punto(83-84), fallendo il sorpasso vincente all’ultimo possesso. Per i meneghini adesso i play-off si allontanano ancora di più.: OLIMPIA-OLYMPIAKOS 83-84non fa l’impresa e deve arrendersi ai greci trascinati da un super Vezenkov. Il primo quarto è piuttosto equilibrato con i padroni di casa che si affidano al lavoro sotto canestro di Mirotic e Bolmaro. Tra gli ellenici inizia a farsi valere Vezenkov tanto che la prima frazione si chiude in parità(19-19). Nel secondo quartosoffre la maggior verve diche controlla piuttosto agevolmente, ma gli ospiti possono contare su Vezenkov che avvia laconsentendo ai suoi di andare all’intervallo lungo avanti di un punto.