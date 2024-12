Secoloditalia.it - De Rita da ridere: ironizza sui dirigenti “camerieri” della Meloni, lui nominò il figlio suo direttore…

Leggi su Secoloditalia.it

“Giorgio ha fatto un’ottima carriera, dove trovavo un altro con il suo curriculum? Dovevo chiamare una società di cacciatori di teste per farmi portare uno che non ha quel tipo di esperienza? I Desono un brand.”, diceva ai giornali Giuseppe De. Era il 2014 quando il super presidente del Censis, mentre giganteggiava sull’Italia antiquata che non riusciva a dare opportunità ai giovani, si vedeva costretto a rispondere a una domanda di una giornalista del “Fatto Quotidiano“, che gli chiese, rovinandogli la passerella, se fosse vero che ilfosse stato assunto come direttore generale del suo centro studi. Non solo era vero, ma il suo pupillo – che doveva restare in carica fino al 2017 e venne subito definito il successore del padre, ormai novantenne – è ancora su quella poltrona, al vertice di quel Centro Studi Investimenti Sociali fondato dal padre, che opera con enti pubblici e finanziamenti pubblici e privati, ma che in generale vive il suo momento di gloria nel Rapporto con il quale, annualmente, fa le “pulci” al Paese e a chi lo governa.