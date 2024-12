Ilnapolista.it - Danilo è ufficialmente sul mercato (Fabrizio Romano)

Antonio Conte e il ds Manna hanno scelto l’uomo per la difesa del Napoli. È, capitano della Juve. come ogniche si rispetti però non è possibile fare i conti senza altri club che cerchino di rompere le uova nel paniere. Proprio in quest’ottica oggi il Corriere dello Sport scriveva che nell’operazione che dovrebbe portareal Napoli si è inserita l’Arabia Saudita e non sono mai buone notizie. l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte. Secondo Repubblica però il Napoli avrebbe già il sì del difensore in uscita dalla Juve. Bisognerà attendere gennaio, ma intantosui social ha annunciato che la Juventus hamesso in vendita. Ad annunciarlo è l’esperto di: “La Juventus ha appena comunicato al suo capitanoche sarà disponibile sulper gennaio.