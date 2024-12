Nerdpool.it - Confermato il film reboot dei Power Rangers?

Leggi su Nerdpool.it

Non è passato molto tempo da quando ierano sull’orlo di un franchise interconnesso che abbracciavae TV, che Hasbro stava sviluppando con Netflix e Paramount. Sfortunatamente, dopo un po’ di tempo senza molte novità, queldel franchise non si è mai materializzato, ma potrebbe non essere più così. Un rapporto di Daniel Richtman ha affermato che un nuovosembra essere in fase di sviluppo iniziale alla Paramount e, sebbene non si sappia molto per quanto riguarda la storia, un altro rapporto di @Jinsakuu afferma che si tratta di uncompleto che non è affatto legato al precedente progetto Netflix.@Jinsakuu ha offerto qualche dettaglio in più, ed è qui che la situazione si complica. Secondo quanto riferito, Hasbro e Paramount sono in trattative da qualche mese e hanno evidentemente fatto dei progressi sostanziali.