Dilei.it - Cecilia Sala, chi è la giornalista di 29 anni arrestata in Iran

29, una carriera dae tante cose da raccontare.è una delle reporter più giovani e apprezzate degli ultimi. Uno sguardo attento, serio e preparato, intento a raccontarci con voce e immagine storie di donne, uomini e politica estera.Un impegno il suo che spesso, purtroppo, comporta pericoli ben più gravosi di quelli che siamo abituati ad affrontare, ma che fin troppo spesso siamo soliti ascoltare da giornalisti sul campo tra proteste e bombe, arrivando a essere incarcerati in Paesi così diversi dai propri, come è accaduto aindurante un viaggio di lavoro.Chi èè unanata a Roma nel 1995. Inizia la sua carriera accademica trasferendosi a Milano per frequentare il corso di Economia Internazionale all’Università Bocconi, portando avanti un percorso che le permette di laurearsi nel 2018.