Avvocata travolta dallo tsunami | Penso a Morena tutti i giorni Una parte di me è morta con lei

"Quel 26 dicembre insieme aanche unadi me". Non c’è giorno in cui Maddalena Casadei non ripensi a quel tragico Santo Stefano, in cui perse la sorella. Sono passati esattamente 20 annidel 2004 nell’Oceano indiano, che provocò la morte di oltre 230mila persone. Thailandia, Sri Lanka, India e Indonesia i paesi più colpiti. Tra le vittime del cataclisma anche ElviraCasadei ("ma la chiamavamo, semplicemente,"),riminese di 46 anni, che si trovava in vacanza in Thailandia con il compagno Enzo Grassi. Quella mattina del 26 dicembre, paraplegica, era sulla spiaggia di Khao Lak, vicino al resort dove soggiornavano lei e Grassi. Il compagno stava facendo una passeggiata sulla spiaggia, quando arrivò il maremoto. Non appena scattò l’allarme Grassi, nell’impossibilità di raggiungerla di tempo, tentò di avvisarecon un messaggio sul telefonino, poi fu travolto dall’acqua.