Antropova contende a Egonu il posto da titolare in Nazionale | rendimento impressionante in Serie A1

Paolaha mostrato tutto il suo sconfinato potenziale tecnico in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha contribuito in maniera importante alla cavalcata dell’Italia culminata con la conquista della medaglia d’oro. L’opè stata incoronata come miglior giocatrice del torneo a cinque cerchi grazie alle spettacolari giocate esibite nella capitale francese e ai punti messi a segno nella fase a eliminazione diretta, dove la nostraha tramortito inSerbia, Turchia e USA.L’attaccante di Milano ha poi ritardato l’inizio della stagione con il proprio club a causa di un problema al naso che l’aveva costretta a un intervento chirurgico, è tornata in azione nel cuore dell’autunno ma non è ancora riuscita a incidere in maniera massiccia e anche al Mondiale per Club non è stata spumeggiante, perdendo in maniera nitida lo scontro diretto con Isabelle Haak nella semifinale contro Conegliano.