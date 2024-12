Sport.quotidiano.net - Altro stop in Eurolega. L’Olympiacos beffa Milano

Neanche il clima post-natalizio riporta il successo inconche fa valere i galloni da favorita della vittoria finale ed espugna il Forum: 83-84, vera battaglia. Un punto, ancora un solo punto come settimana scorsa con il Bayern, costringe l’EA7 alla terza sconfitta consecutiva, pur giocando una gara ad altissimo livello. Non bastano le prove di Shields (nella foto) e Mirotic che, seppur guardati a vista, chiudono con 15 e 16 punti. Questa volta manca tantissimo LeDay che ne segna solo 3. L’Olimpia parte a spron battuto sul 13-9 con i canestri di Bolmaro e Shields, marimane a contatto (19-19 al 10’). La ripartenza del 2° periodo è ottima, 7-0 con Tonut e Causeur a fare i guastafeste (26-19). Battaglia: l’Armani sfrutta un’ottima difesa, con Mirotic che in lunetta sigla il 38-32 al 17’.