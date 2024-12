Ilfattoquotidiano.it - Altri rincari per le bollette dei “clienti vulnerabili”. Il 2025 si apre con un + 18% per l’elettricità

Nel primo trimestre del, la bolletta elettrica per i “” serviti in maggior tutela aumenterà del 18,2%. Lo rende noto L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). L’aumento per il prossimo trimestre, spiega l’Autority, dipende da diversi fattori: il perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, correlato alle quotazioni del gas naturale nella stagione invernale.L’analisi delle singole componenti mostra che l’aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alle relative perequazioni (complessivamente +16%) e ai costi di dispacciamento (+2,4%). Le variazioni delle altre voci si compensano sostanzialmente tra loro: gli oneri generali di sistema registrano una diminuzione del 2,7%, mentre la spesa per il trasporto e gestione del contatore segna un aumento del 2,5%.