Ilrestodelcarlino.it - Alberi abbattuti dopo la paura: "Serve manutenzione costante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi ha ascoltato i miei suggerimenti,la tragedia sfiorata con il pino domestico franato a poco distanza dall’asilo e che, al di là delle due macchine schiacciate, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se solo fosse caduto il mattino". Lo dice il consigliere di opposizione Marco Barboniaver letto la delibera del servizio di potatura e abbattimento di alcune alberature nel capoluogo e nelle frazioni. Un importo di oltre 100mila euro, alla ditta Pollice Verde di Fiscaglia, da spendere in tre anni, dei quali 18mila nell’anno che sta concludersi e gli altri nei prossimi due. "Sono soddisfatto che abbiano accolto i miei suggerimenti – riprende l’esponente della minoranza consiliare – ovvero di effettuare quellache è indispensabile,un censimento che non credo verrà svolto, per tutte le piante.