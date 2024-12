Dilei.it - A cosa servono i giochi montessoriani, perché e come sceglierli

Il metodo montessoriano è una filosofia che pone al centro i bambini/ bambine, le loro peculiarità basate su capacità specifiche in base all’età. Tale metodo dimostral’apprendimento avviene garantendo ai più piccoli/piccole adeguata sicurezza, libertà di azione e possibilità di sperimentare senza paura.I, di cui parleremo in questo articolo, sono strumenti che hanno preso spunto dal metodo pedagogico di Maria Montessori, ormai fanno parte della vita di ogni famiglia con bambini piccoli: l’arredamento delle camerette, i lettini, la torre montessoriana, solo per fare degli esempi, permettono ai nostri figli/e di agire in casa sperimentando, giocando, senza pericolo ed al contempo apprendendo sempre nuove modalità di interagire con persone e contesti nuovi.Fonte: iStockAMontessori: stimolare lo sviluppo dei più piccoliIl metodo Montessori è rinomato per il suo approccio educativo che pone al centro il bambino e il suo naturale sviluppo.