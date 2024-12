Anteprima24.it - Tragedia sfiorata la notte di Natale a Buccino: casa in fiamme

Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- L’interno di unaridotto in un cumulo di cenere. È quanto provocato questada un incendio che ha avvolto una villetta sita in contrada Sant’Antonio, nel comune di.Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Eboli e dei carabinieri di, la, di proprietà di una donna del posto, è stata interessata da un rogo che ha avvolto tutta la villetta e distrutto mobili, suppellettili, abbigliamento e oggetti di arredamento di vario genere.Un cumulo die cenere, che ha richiesto l’intervento di tre squadre dei caschi rossi che per tutta lae la mattinata di oggi, hanno dovuto lavorare per domare il rogo che ha interessato l’abitazione. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Per fortuna, per i proprietari dellasolo tanta paura e nessun ferito.