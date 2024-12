Bergamonews.it - Per gli aspiranti Harry Potter l’appuntamento è a Palazzo Barbò di Torre Pallavicina

Dopo il grande successo degli scorsi eventi, l’Associazione Culturale Caraval Spettacoli torna con la Scuola di Magia Italiana: un evento per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, che si svolgerà nei contesti storico e artistici di Castel Mareccio a Bolzano,in provincia di Bergamo e Castello di Thiene a Thiene, provincia di Vicenza.Scopo del progetto è quello di coinvolgere i bambini e i ragazzi in questa cornice artistica e culturale attraverso 3 giorni di pura magia all’insegna di laboratori creativi, lezioni e intrattenimento, ispirati al celebre universo letterario di.I ragazzi, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione, saranno accolti nel castello, suddivisi nelle 4 case e avranno l’occasione di vivere per tre giorni all’interno di una scuola di magia, tra incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli.