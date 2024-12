Quotidiano.net - Operazione delle forze siriane a Tartus contro milizie filo-Assad: 17 morti negli scontri

Leggi su Quotidiano.net

Ledi sicurezzahanno lanciato un'nella provincia occidentale diper dare la caccia alle ", secondo quanto annunciato dall'agenzia di stampa ufficiale Sana, il giorno dopo che nella stessa zonacon uomini armati affiliati al vecchio regime hanno lasciato sul campo 17. L'ha permesso di "neutralizzare un certo numero" di membri di queste "" fedeli a Bashar al-, ha affermato Sana. L'Osservatorio siriano per i diritti umani segnala diversi "arresti" in relazione ai sanguinosi combattimenti che hanno scosso ieri Khirbet al-Ma'zah. Manifestazioni senza precedenti sono in corso nella provincia di, dove risiede una gran parte della comunità alawita di cui fa parte il presidente deposto, Bashar al