Liberoquotidiano.it - "Non è facile passare al 3%": il tormento di Amadeus sul Nove, la confessione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per la prima volta dopo anni di grandi show,trascorrerà il Capodanno lontano dalla televisione. Il conduttore, che ha accompagnato il pubblico di Rai 1 fino alla mezzanotte con eventi indimenticabili, quest'anno cede il testimone a Marco Liorni, che condurrà lo speciale "Capodanno Rai" da Reggio Calabria. Impossibile fare altrimenti, considerato il suo passaggio a. In un'intervista rilasciata insieme alla moglie Giovanna Civitillo al settimanale Confidenze,ha raccontato di aspettarsi una serata diversa dal solito: "Finalmente vivrò un Capodanno tranquillo, lontano dal palco. Sarà una novità per noi". Giovanna ha aggiunto: "Per anni abbiamo brindato dietro le quinte, ora ci godremo una serata al caldo, lontani dal frastuono delle piazze". Un Capodanno in famiglia, insomma.