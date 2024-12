Napoli cresce la raccolta differenziata | +28% in un anno

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2024ladi AsiaS.p.A., che raggiunge quota 44,7%. I dati, ai quali bisognerà aggiungere le quantità di rifiuti raccolte nelle ultime settimane di dicembre, segnalano una crescita annuale del 2,79% rispetto alla percentuale del 41,91% registrata nel 2023. Sono 227.290 le tonnellate di rifiuti differenziati, sinora, nel 2024: 12.829 tonnellate in più rispetto allo scorso. Una crescita costante che vede laaumentare di oltre sette punti percentuali (37,5%) dal 2021. Sono state 839.745 le tonnellate di rifiuti raccolte e differenziate in tre anni. Nel corso del 2024, in cui Asia ha festeggiato i 25 anni di attività, è stato esteso il sistema diporta a porta, in modo particolare in alcune aree delle Municipalità 3, 6 e 8.