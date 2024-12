Pianetamilan.it - Milan, Tomori vicino alla cessione? Ecco i pro e i contro dell’affare

Leggi su Pianetamilan.it

Il momento che vive ilnon è certamente dei migliori ma alcuni rumors stanno spaventando, ulteriormente, i tifosi rossoneri. Parliamo, infatti, delle indiscrezioni che vorrebbero Fikayolontano daello. Le ultime notizie parlano di un interessamento da parte della Juventus per il difensore inglese, un affare che potrebbe prendere vita sul filone di quanto successo in estate con Pierre Kalulu. Dopo il triste addio di Kalulu, dunque, i tifosi rossoneri potrebbero vedere andare via anche: proprio i due giocatori che formarono la coppia difensiva del 19esimo scudetto. Ma, in questo momento, quali sarebbero i pro e idelladel nazionale inglese? Scopriamoli insieme. Le prestazioni disono abbastanza chiare. Il difensore inglese non sta performando come due stagioni fa e sembra vivere un periodo alquanto difficile: disattenzioni ed errori banali sia in impostazione che in marcatura.