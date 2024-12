Ilnapolista.it - McTominay eletto miglior calciatore del 2024 dalla Federcalcio scozzese

Riconoscimento importante per Scott. Il centrocampista del Napoli è statoilgiocatore del. A darne l’annuncio è la stessa federazione con un post su Instagram. Il centrocampista, in stagione, ha collezionato 16 presenze fra le varie competizioni, campionato e Coppa Italia, realizzando quattro reti e tre assist. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scotland National Team (@scotlandnationalteam): «Partecipo di più alla manovra, ma il mio compito è sempre creare occasioni da gol»Scottè intervenuto a Dazn durante il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà a Marassi alle ore 18. Focus del suo intervento gli ultimi risultati della sua squadra e le speranze per il futuro, con un focus sul proprio ruolo lievemente modificato da Conte nelle ultime partite sia in casa che in trasferta.