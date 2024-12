Oasport.it - LIVE Conegliano-Talmassons, A1 volley femminile in DIRETTA: tornano in campo le campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la quindicesima giornata della Serie A1 ditra. Testacoda tra le freschedelvenete e la neopromossa friulana dall’esito che sembra scontato. Fatiche del Mondiale per club e festeggiamenti che potrebbero aver distratto le leader indiscusse della classifica, che devono reimmergersi nel cammino verso i playoff da testa di serie numero uno.Dinanzi al pubblico amico del PalaVerde le Pantere guidate da coach Santarelli vanno a caccia del quattordicesimo successo in altrettanti incontri di campionato. Probabilmente ci sarà spazio per le riserve di lusso della corazzata veneta, con Eckl, Seki, Adigwe, Lanier e Fahr che scalpitano.