Iodonna.it - L'illuminazione artistica della vela vuole simboleggiare il percorso del sole, della luna e delle stelle

Roma, 23 dic. (askanews) – Si sono svolte domenica sera alle 17:30 le prove tecniche disuggestiva “di Calatrava” a Tor Vergata, in attesa dell’accensione ufficiale il 24 dicembre come contributo dell’Agenzia del Demanio al Giubileo di Roma 2025.“L’ildel. Gli astri scandiscono il ritmo del tempo,stagioni enostre vite e da sempre guidano il viaggiatore, pellegrino, verso la meta”, dichiara il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. Leggi anche › La mostra da non perdere: Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino a Roma Il gioco di luci inizia con toni caldi, simili a quelli del tramonto, per evolversi verso una luce bianca che richiama quella di unacrescente.