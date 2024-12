Ilfattoquotidiano.it - La truffa del finto carabiniere, quattro casi a Palermo: una persona arrestata. “Ti telefona e ha un complice, ecco come funziona”

La chiamano ladel. È un escamotage grazie al quale un 34enne è riuscito are pervolte alcune persone di. Almeno secondo i militari della Stazione Crispi, che hanno arrestato l’uomo di Pomigliano d’Arco (Napoli). Lepresunte truffe aggravate sono avvenute tra settembre e dicembre del 2023. Il modus operandi con cui le vittime, tre donne ed un uomo, sono statete è stato sempre lo stesso: telefonicamente, un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri o avvocato, prospettava all’anziano il coinvolgimento di un suo parente in un grave incidente stradale. A tale notizia seguiva la richiesta di una somma di denaro, a titolo di cauzione, per la liberazione del familiare, trattenuto in custodia in caserma perché responsabile dell’incidente.