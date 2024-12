Ilfoglio.it - Il Papa apre la Porta Santa a Rebibbia: il Giubileo entra in carcere per la prima volta

Per lanella storia dei Giubilei, ilha aperto unain un istituto di pena. E' successo questa mattina a, doveFrancesco hato con sé il messaggio cle di questo: la speranza. "A me piace pensare la speranza come l'àncora che è sulla riva e noi con la corda siamo sicuri. Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, che voglio dare a tutti noi perché la speranza mai delude". Ad attenderlo nelromano c'erano centinaia di persone tra detenuti, volontari e agenti della polizia penitenziaria. Francesco è arrivato in sedia a rotelle, ma a differenza di quanto accaduto all'apertura delladella Basilica di San Pietro, ha attraversato la soglia sulle proprie gambe. Laè quella della chiesa del Padre Nostro della casa circondariale: al suo interno circa 300 persone hanno assistito dellaMessa, mentre altre 300 l'hanno seguita dall'esterno.