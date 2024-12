Biccy.it - Damiano David su Vogue: “Non ho paura di fare flop”

In attesa del suo tour mondiale da solista che prenderà via il prossimo settembre dalla Polonia,si è concesso una lunga intervista a.SOLD OUT SHOWS! UPGRADED TO BIGGER VENUES! NEW SHOWS ADDED! I’m absolutely blown away by your response to this tour so far. I cannot wait to sing and dance with you all next year Get your tickets: https://t.co/SN2ITmRMp6 pic.twitter.com/H7g0xYZGBR—(@99) December 19, 2024“Ho avuto la fortuna di incontrare persone immense, a volte di lavorare con loro, e le migliori sono quelle più tranquille” – ha dichiarato– “Bon Jovi è la persona più tranquilla in assoluto, ma lo sono anche Labrinth, Bruce Springsteen, Mick Jagger. Poi ci sono persone che sono sì grandi, non altrettanto grandi, ma che non sono affatto tranquille.