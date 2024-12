Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel cala il tris. "Ma non sono soddisfatto"

Roma, 26 dicembre 2024 - Etre su tre: neanche il tempo di aprire la propria stagione neldopo qualche settimana di attesa che Mathieu Van Derfa la voce grossa eilimponendosi anche a Gavere dopo i successi già ottenuti a Zonhoven e Mol. La cronaca Eppure, l'olandese, alla vittoria numero 165 nel fango, non è pienamentedi sé e della prova odierna. "Non ero troppo concentrato e sbagliavo troppo. Ho fatto tanti errori e midetto di essere di più sul pezzo". E così è stato, per la non gioia di Michael Vanthourenhout e Thibau Nys, i primi degli 'umani', nonostante lo spiccato talento, staccati di 26" e 41" e costretti come gli altri colleghi ad accontentarsi delle briciole ora che nella stagione invernale è entrato in scena il figlio e nipote d'arte.