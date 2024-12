Superguidatv.it - Chi ha vinto La Corrida 2024? La vincitrice è Federica Uliano: il dramma della madre e la commozione di Amadeus

Leggi su Superguidatv.it

è lade La, la prima edizione targata Warner bros. Discovery andata in onda su NOVE e condotto da. La giovane cantante ha trionfato durante la finale andata in onda ieri, mercoledì 25 dicembre, con una toccante interpretazione di ‘Hallelujah’, brano di Jeff Buckley. Dopo il trionfo,ha voluto dedicare la vittoria alla mamma scomparsa. Ecco chi è la cantante che haLa.Chi haLaè laÈ calato il sipario su ‘La’, lo show condotto dasul Nove per ben otto puntate. Laè la giovanissima, che ha trionfato su tutti gli altri concorrenti arrivati in finale. Sei i finalisti che si sono battuti per contendersi il titolo di vincitore de La, Vincenzo Marco Crapa, Ombretta Mantoan, Martina Arfasatti, Dea De Roberti ed Emanuele De Lucchi, Federico Leonardi, Giuseppe Spinetti.