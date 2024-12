Tvplay.it - Calciomercato, apre il supermarket Premier: gli esuberi inglesi che piacciono in Serie A

Ilritra pochi giorni, e le big dellaA guardano con interessa allaLeague e ai numerosidi lusso dei suoi club.Se vuoi pescare bene e a buon mercato, fallo inLeague. I club italiani lo hanno capito da tempo, e negli ultimi anni hanno prestato molta attenzione ai giocatori sottoutilizzati dalle big. Con l’approssimarsi della finestra deldi gennaio 2025, diversi nomi torneranno certamente di attualità. Squadre come Juventus, Milan e Roma sono chiaramente in pole position per rinforzarsi in vista della seconda metà della stagione.il: glicheinA. (Lsse) TvPlay.itOcchi puntati soprattutto sul Manchester United, che il prossimo mese vorrà dare al suo nuovo allenatore Ruben Amorim qualche giocatore in linea con le sue idee tattiche.